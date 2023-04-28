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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عودة الكمامة.. أطباء بريطانيون يحذرون من خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا..ما القصة؟

عودة الكمامة
عودة الكمامة

حذر مسئولو الصحة في بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في اكثر من 20 دولة حول العالم  ويمكنها أن تعيد قريبًا مشهد ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن المتحور Arcturus من فيروس كورونا شديد العدوى وآخذ في الارتفاع ، وعلى الأخص في الولايات المتحدة وأستراليا والهند ، حيث توفي خمسة بريطانيين بسبب العدوى.

وفي الماضي ، أدت المتغيرات الفرعية الجديدة إلى زيادة قابلية العدوى أو شدتها.

و Arcturus ، المعروف باسم XBB.1.16 ، يثير قلق الخبراء حيث قال البروفيسور ستيفن جريفين ، رئيس SAGE المستقلة ، إنه يجب على الأشخاص العودة للاختبار بانتظام وكذلك ارتداء الكمامات.

وقال لـ MailOnline: 'قد يبدو هذا وكأنه عودة إلى العام الماضي ، لكن الحقيقة هي أن الفيروس يستمر في إلحاق الضرر وأن الأشخاص الأقل قدرة على التأقلم يستمرون في المعاناة.

وأضاف 'في غياب تدابير التخفيف على مستوى السكان.. يبقى التركيز على المخاطر الفردية التي تعتبر الآن ، بالنسبة للكثيرين ، أقل بكثير.

وتابع 'إذا لم تتصرف الحكومات لتمكين الجميع من 'العيش' مع كوفيد ، سيستمر الأشخاص الضعفاء في المعاناة، ومن الناحية المثالية ، سيتصرف الآخرون بمستوى مناسب من الإيثار.'

وظهرت XBB.1.16 من سلالتين قويتين سابقتين من Omicron ، BA.1 و BA.2 ، والتي أثرت بطريقة خطيرة على المملكة المتحدة.

وأثارت سلالة Arcturus ، وهي سلالة متغيرة من فيروس كورونا ، مخاوف بين الجمهور بعد اكتشاف أنها أكثر عدوى بنحو 1.2 مرة من طفرة Kraken الأخيرة.

وحتى الآن ، تم اكتشاف Arcturus في 22 دولة ، وكانت غالبية الحالات في الولايات المتحدة وبريطانيا والهند.

الكمامة بريطانيا السلالة الجديدة فيروس كورونا

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