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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن القادمين من السودان.. بيان عاجل لحرس الحدود السعودية

صدى البلد

واصل حرس الحدود السعودي مهامه ضمن الأعمال المنوطة بوزارة الداخلية وقطاعاتها المشاركة في تسهيل وتسريع إجراءات الخدمات والإجراءات للقادمين من السودان مواطنين أو رعايا أجنبية حسبما افادت وكالة الانباء السعودية.


وسخّر حرس الحدود إمكاناته المادية والتقنية والبشرية كافة لخدمة العائدين عبر ميناء جدة الإسلامي، وإنهاء إجراءاتهم بسرعة وسهولة، وتسهيل دخول وانتقال العاملين داخل الميناء، والقادمين عبر رحلات الإجلاء.

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وذلك بالإضافة إلى تنظيم حركة المركبات والحافلات داخل الميناء، بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في عمليات الإجلاء، وفق اختصاص كل جهة.


يأتي ذلك ضمن المهام الأمنية المنوطة بالمديرية العامة لحرس الحدود في الميناء والإسناد للأعمال الإنسانية التي تقدم في عملية الإجلاء، بإشراف ومتابعة مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري .

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