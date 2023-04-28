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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موضوع كرامة .. معلق شهير يثير الجدل بشأن انسحاب الزمالك من السوبر

الزمالك
الزمالك

قام أحمد الطيب، المعلق الرياضي الشهير بالتعليق على أخبار إنسحاب نادي الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي في بطولة السوبر المصري في شهر مايو المقبل، التي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية.


وكتب احمد الطيب عبر حسابه علي فيسبوك " إنسحبوا الموضوع اكبر من فوز او هزيمة فى مباراة أو بطولة ده موضوع حقوق كيان و كرامة و احترام لشعب و أمّة زملكاوية عظيمة ينتمون  لهذا الكيان  التاريخى داخل و خارج مصر.


وتابع "امس مدرب كرة الطائرة  بالأهلى أمام الزمالك نزل الملعب وقال مش لاعبين لمجرد شعر بخطأ و ظلم وقع عليه لأنه مؤمن بأن له حق  فطالب به لا قال دولة و واجهة مصر و سمعتنا.     لا دوّر على حقه و أخده و هو ده الصحّ إعملها و الأمّة الزملكاوية كلها هاتكون معاك ".


يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي فى مباراة كأس السوبر المصري يوم 5 مايو فى الامارات بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الدوري.

أحمد الطيب الأهلى الزمالك انسحاب نادي الزمالك السوبر المصري

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