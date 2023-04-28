الغباري : الدولة تعمل على إجلاء جميع المصريين من السودان حتى آخر مواطن

أكد اللواء محمد الغباري، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن الدولة المصرية لديها سياسة واضحة مع الدول الشقيقة جغرافيا، حيث إن مصر تربطها مصالح مشتركة ومتبادلة مع هذه الدول، وترفض التدخل عسكريا.

وأضاف الغباري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق واسرار" ، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى مصطفى بكرى أن الدولة المصرية نجحت في إجلاء رعاياها من السودان.

إجلاء ما تبقى

وأوضح محمد الغبارى الدولة تعمل على إجلاء ما تبقى من مواطنين مصريين في السودان، حتى آخر موطن مصرى بالخرطوم.

وتابع: الدولة القوية هي التي تمتلك جيشا قويا، والدولة بدون جيش قوي لا تعد دولة، كما أن الدول الإقليمية القوية مثل «مصر» دائما ما تكون مستهدفة من دول أخرى.