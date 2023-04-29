الفيس فضحهم.. حبس 3 أشخاص سرقوا مواطنا بالقاهرة

قررت نيابة الأزبكية الجزئية،حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة أحد المواطنين في القاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال الأمن في ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد المواطنين في القاهرة، عقب رصد منشور على موقع "فيس بوك".



كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بالصور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"يتضمن تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة هاتف محمول عن طريق شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه وبسؤاله أقر بأنه تعرض لواقعة سرقة الهاتف المحمول الخاص به من قِبل شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" حال سيره بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى وبتتبع خطوط السير أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين – "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل) تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وكذلك ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية" (له معلومات جنائية ، مقيم بدئرة قسم شرطة الساحل) أمكن ضبطه، كما إعترفا بإرتكاب عدد 2 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات..

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.