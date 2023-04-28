بإطلالة كاجوال.. ليلى علوى تغازل جمهورها ومحبيها

نشرت النجمة ليلى علوى صورًا جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى علوى بإطلالة "كاجوال" حيث ارتدت توبا من الصوف وبنطالا جينز، وتركت خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، واختارت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

وتنتظر النجمة ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "شوجر دادي" بطولة الفنانين بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

تدور أحداث فيلم شوجر دادى فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.