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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

سقوط شيرين عبد الوهاب
سقوط شيرين عبد الوهاب

بدأت الفنانة شيرين عب الوهاب حفلها على مسرح الأرينا في دبي، منذ قليل، بصحبة مدير أعمالها إيهاب صالح.

وسقطت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حال تواجدها على المسرح، وقالت معلقة على ذلك: "ما يقع إلا الشاطر.. وهيسيبوا الحفلة وهيقولوا شيرين وقعت".

سقوط شيرين عبد الوهاب

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب بـ دبى

وظهرت شيرين عبد الوهاب بإطلالة أنثوية جريئة، حيث ارتدت فستان مجسم مكشوف الصدر واعتمدت في إطلالتها على الشعر المنسدل. 

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب بـ دبى 

يشهد حفل شيرين عبد الوهاب بدبى حضور جماهيري كبير، ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب خلال الحفل عددا من الأغنيات التي لم تطرح حتى الآن وقررت الإفراج عنها لأول مرة من دبي.

لقاء شيرين مع et بالعربي

ونشر موقع et بالعربي لقاء حصري مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت من خلاله تحمسها لتقديم هذا الحفل، مؤكدة تقديمها الكثير من المفاجآت خلاله.

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال حلولها ضيفة على موقع et بالعربي: “أخيرا عدت للحياة.. السمكة رجعت البحر واستنى الجديد”.

شيرين عبدالوهاب: «أنا ملك جمهوري وتحت أمره.. همّ اللي عملوني»
 

فيما أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها تحب جمهورها وتحب شعور أنها ملك لجمهورها الذي صنع شيرين عبد الوهاب ويشتاق لها؛ مضيفة أن زملائها النجوم يحبون تواجدها على الساحة الفنية ويقلقون عليها من الاختفاء والأزمات مثلهم مثل الجمهور. 

وأوضحت شيرين عبد الوهاب، أنه عندما يوجد اسمها في دعاية لحفلات غنائية في أي دولة عربية لابد أنها ستشارك ولن تترك الشائعات إلا وتواجهها بحوار او لقاء صحفي حتى تطمئن جمهورها عليها.

وتابعت شيرين عبد الوهاب، أن حفلها في دبي متعدد الأغراض، وأنها ستقوم برحلات سياحية وشوبنج بعد انتهائه؛ مشيرة إلى أن دبي وش الخير عليها؛ لأن أولى حفلاتها خارج جمهورية مصر العربية، كانت في دبي.

شيرين تتحدث عن أزمتها مع «روتانا»
 

وكشفت شيرين عبدالوهاب، مصير الأغاني الجديدة التي قامت بتسجيلها قبل أزمتها مع شركة روتانا، لافتة إلى أنها سوف تغنيها خلال الحفل، اليوم، بمدينة دبي 28، وذلك سواء طرحت الشركة المنتجة الأغاني أم لا.

ونوهت شيرين بأن هناك بعض التفاصيل والمشكلات مع شركة روتانا وبعد توفيق الأوضاع ستطرح أغاني حديثه لها؛ مشيره إلى انها تنتظر جمهورها كما ينتظرها الجمهور اليوم في دبي.

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