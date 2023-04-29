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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة تزوير المستندات الرسمية بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لبعض الجهات المختلفة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لبعض الجهات المختلفة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد المحررات الرسمية وترويجها

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، ومقيمين بمحافظة الدقهلية لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج من خلال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة لبعض الجهات لتقديمها للسفارات المختلفة مقابل مبالغ مالية .

وضبط بحوزتهم (بطاقة رقم قومى مزورة – 13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية " – مجموعة من المستندات بعضها خالية من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة") .

وبمواجهتهم إعترفوا بتزوير الأوراق المضبوطة بحوزتهم وإصطناعها بالكامل بإستخدام الأدوات المضبوطة من خلال برنامج إلكترونى "فوتوشوب" وترويجها على عملائهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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