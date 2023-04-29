ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الرائد

حقق فريق النصر السعودي فوزًا عريضًا على منافسه الرائد برباعية دون رد، خلال المواجهة التي جرت بينهما أمس الجمعة ببطولة دوري روشن السعودي.



النصر واجه الرائد على أرضية استاد مرسول بارك، في إطار مواجهات الجولة الـ24 من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

وبذلك الفوز، رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 56 محتلًّا المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري السعودي، بينما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر ويمتلك 26 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي

1- اتحاد جدة في المركز الأول برصيد 59 نقطة.

2- النصر في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

3- الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

4- الهلال في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

5- الفتح في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

6- التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

7- الطائي في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

8- الاتفاق في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

9- ضمك في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

10- أبها في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

11- الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

12- الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

13- الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

14- العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

15- الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

16- الباطن في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.