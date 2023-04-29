دنيا بطمة تحذف أغنيتها من يوتيوب.. ما علاقة طليقها؟

فاجأت النجمة المغربية دنيا بطمة جمهورها بحذف الإعلان التشويقي لأغنية "غزالي" من قناتها على “يوتيوب”، واستبدالها بأغنية تحمل اسم "زيديني"، وهو ما أثار استغراب الجمهور.

وتداولت صفحات محبي النجمة المغربية على “إنستجرام” معلومات غير مؤكدة، حيث اعتبر البعض أنها قامت بهذه الخطوة بسبب الهجوم الذي شنه الجمهور الجزائري عليها، واتهموها بسرقة الأغنية وعدم أخذ الموافقة من صاحب الأغنية الأصلي، والبعض الآخر اعتبر أن طليقها ومدير أعمالها السابق محمد الترك هو السبب في ذلك.

دنيا بطمة

وحرصت الفنانة المغربية على الردّ من خلال خاصية الستوريز وكتبت: "بخصوص cover غزالي.. أنا لي حيدتو حمست به فانزاتي على بال مينزل برومو أغنيتي (تصبيرة) يعني ومن بعد حيدتو باش يبقى تواسع الأغنية المغربية لها الأولوية إنها تكون بوحدها في قناتي.. أحبكم فانزاتي".

وأعادت نشر ستوري ثانية، أضافت من خلالها: “ولكن لي عجبتهم أغنية غزالي بصوتي غنزلها لكم من بعد في الإنستجرام واستمتعوا حبايبي أحبكم”.