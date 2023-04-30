فرج عامر بعد الفوز على الرجاء: الأهلي جعفر العمدة في إفريقيا

علق المهندس فرج عامر علي فوز الاهلي علي الرجاء عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب عامر :"بعد مباراة العودة بين الأهلي والرجاء المغربي في كازابلانكا وصعود الأهلي إلى قبل نهائي إفريقيا ، اتضح أن الأهلي جعفر العمدة في إفريقيا".

تأهل فريق الترجي التونسي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل مع فريق شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي.

تقدم فريق الترجي التونسي بالهدف الأول عن طريق بن رمضان في الدقيقة 49، ثم تعادل شبيبة القبائل في الدقيقة 85 عن طريق أدم ردجيم.

وبهذه النتيجة، قد حسم فريق الترجي التونسي تأهله حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، لتصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب لصالحه بنتيجة 2-1.

الترجي التونسي ضد الأهلي

ومن المنتظر أن يواجه الترجي التونسي نظيره الأهلي في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.