جهود مصرية على مدار الساعة لإجلاء العالقين في السودان.. فيديو

كشف الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية، على مدار الساعة؛ لإعادة المصريين العالقين في السودان.

وقال عبد الفتاح، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مُقدّمة برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر الدولة الوحيدة التي تملك أكبر جالية موجودة في السودان (تُقدّر بحوالي 10 آلاف شخص)؛ لذا فإن عمليات الإجلاء لها وضع مختلف.

الجالية المصرية متوزعة ومنتشرة في الولايات السودانية

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن الجالية المصرية متوزعة ومنتشرة في الولايات السودانية المختلفة؛ الأمر الذي يُصعّب عمليات الإجلاء، لافتًا إلى أن مهمة مصر في هذا الصدد صعبة للغاية، كما أن ظروف الإجلاء مُعقدّة وصعبة؛ في ظل هدنات هشة بين المتقاتلين.