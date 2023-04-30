عصبية رجاوية وفتور أهلاوي|نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة التأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة أمس التي جمعت الأهلي والرجاء المغربي، وحسمت لصالح الأحمر بالتأهل لنصف النهائي.

وكتب عبر تويتر: "ملخص مباراة أمس عصبية رجاوية يقابلها فتور أهلاوي.. شبهة احتواء في ضربة جزاء لصالح الرجاء فكانت عدالة السماء.. ‏شبهة احتواء في تجاهل ضربة جزاء ضد الرجاء.. فكانت السلبية الصفرية هي النتيجة الطبيعية.. مبروك للأهلي.. هارد لك للشقيق الرجاء".

وتأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائى أفريقيا على حساب الرجاء في المباراة التى أقيمت ملعب مركب محمد الخامس الرياضي في لقاء العودة بدور ربع نهائى أبطال أفريقيا.