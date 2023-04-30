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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شيطان في ثوب إمرأة.. أم بريطانية تجبر أطفالها على الاستحمام بمياه مغلية

الام المتهمة
الام المتهمة

حكم على إمرأة شريرة، أساءت معاملة أطفالها عبر إجبارهم على تناول الصابون والاستحمام بمياه مغلية، بالسجن 15 عامًا. 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، شيريل بيكلز ، 35 عامًا ، من مقاطعة دورهام ، أساءت معاملة اطفالها لعدة سنوات مع شريكها أندرو هادوين ، 39 عامًا.

وأدانت المحكمة شيريل وشريكها بعدة تهم تتعلق بإهمال الأطفال وإفساد مسار العدالة ، وفقًا لتقرير ChronicleLive.

الام المتهمة

ووجد التحقيق ، الذي امتد لأربع سنوات وشمل أكثر من 150 شاهدًا ، أن هادوين وبيكلز أجبروا الأطفال على تناول الصابون ، وحبسوهما في الخزائن  واجبرهم على الاستحمام بمياه مغلية.

وكان الزوجان يطلبان وجبات سريعة ويجعلوا الأطفال يراقبونهم وهم يأكلون وهم يقفون في أوضاع مجهدة.

عادت بيكلز اليوم إلى المحكمة حيث حُكم عليها بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة القسوة وثلاث سنوات لإفساد مسار العدالة.

امرأة شريرة مياه مغلية صابون

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