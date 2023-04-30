انطلاق الموسم الرابع للحدث العلمى Phocus بكلية الصيدلة جامعة الفيوم

انطلق اليوم الموسم الرابع للحدث العلمى Phocus بكلية الصيدلة ، والذى ينظمة الإتحاد المصرى لطلاب كليات الصيدلة بجامعة الفيوم EPSF على مدى أربعة أيام تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور الدكتور محمد حمزاوى القائم بعمل وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ربيع السودانى نقيب صيادلة الفيوم والدكتور أحمد إسماعيل منسق الأنشطة الطلابية بالكلية والدكتور أحمد محمد راشد مدرس الباطنة والكلى بكلية الطب وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أكد الدكتور محمد حمزاوى أن الإتحاد المصرى لطلاب كليات الصيدلة كيان كبير يهدف إلى المساهمة فى تطوير ورفع وعى طالب كلية الصيدلة وتأهيله لسوق العمل عن طريق عدد من المحاور والتى تشمل الصحة العامة والتعليم والتدريب الصيدلى وبرامج التبادل الطلابي.

فيما أشاد الدكتور ربيع السودانى بالمجهود الذى يبذلة الإتحاد المصرى لطلاب كليات الصيدلة بجامعة الفيوم فى تنظيم المحاضرات وورش العمل التى تعمل على الإرتقاء بمستوى طلاب الصيدلة وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل.

وقال الدكتور أحمد إسماعيل أن الحدث الذى يستمر لمدة ٤ أيام يتضمن محاضرات وورش عمل فى مجالات عدة منها السكتة الدماغية والتعامل الصيدلى معها وعدم إنتظام ضربات القلب والذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم والتغذية خلال فترات العلاج وورش عمل عن الإسعافات الأولية والتحاليل الطبية.

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