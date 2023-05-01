مبادرة جديدة من شعبة الذهب لضبط الأسعار في الأسواق..رئيس الشعبة يوضح

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الشعبة تسعى إلى تقديم كافة الحلول لتقليل حدة الازمة، منوها بأن هناك نقص في المعروض من الذهب، والذي يؤثر بشكل نسبي على الأسعار.

وأضاف "هاني ميلاد" مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الشعبة قدمت فكرة استقدام الذهب مع القادمين من الخارج، والتي من الممكن أن تحل جزء من أزمة نقص المعروض.

واسترسل: الشعبة تسعى إلى إحداث توازن بين العرض والطلب، من أجل الوصول إلى سعر مقبول للذهب، منوها بأن الدولة لا تستورد الذهب من الخارج الفترة الحالية، ونعتمد على مخزون الذهب المحلي.

