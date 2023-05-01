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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عايز مشاهدات على تيك توك .. القبض على شخص عرص حياة المواطنين للخطر اثناء القيادة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

  كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق "تيك توك " يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بقيادة سيارة ونزع عجلة القيادة أثناء السير معرضاً حياته والأخرين للخطر.

 بالفحص أمكن تحديد السيارة والشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (مقيم بمحافظة القاهرة). 

عقب تقنين الإجراءات  تم إستهدافه وأمكن ضبطه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين وجود بعض المخالفات المرورية فى السيارة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو على تطبيق "تيك توك" بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لتعريضه حياة المواطنين للخطر وكذا إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السيارة للمخالفات المرورية.

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