أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 1 مايو 2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023.

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 63 و 65 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 99 و 100 جنيه للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 55 و 56 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 70 و 75 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 106 و 107 جنيهات للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 106 و 107 جنيهات للكرتونة، والبلدي ما بين 97 و 98 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8 و 9 جنيهات، والكتكوت "ساسو" بين 6 و 7جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.