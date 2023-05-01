الجيش الأوكراني: إسقاط كل الصواريخ الروسية التي أطلقت على كييف فجراً

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، الجيش الأوكراني يقول إنه أسقط كل الصواريخ الروسية التي أطلقت على كييف فجراً.

ووفقا للتقرير، مع تدفق المعدات الغربية من دبابات ومدرعات وأنظمة دفاع جوي إلى داخل الأراضي الأوكرانية، ومع مرور أولّ أسابيع الربيع، ثمة من يتساءل أكثر فأكثر عن موعد بدء الهجوم المضاد الذي تأمل أوكرانيا من خلال استعادة زمام المبادرة.

تجمدت خطوط الجبهة بين الجيشين الأوكراني والروسي بشكل شبه كامل منذ أشهر، ولا تزال روسيا تحتل نحو خُمس مساحة الأراضي الأوكرانية.

وفي حين أن بعض الكلام حول قلق حلفاء كييف الغربيين من ثمن الدعم المادي والعسكري بدأ يصدر من هنا وهناك، من المتوقع أن تبدأ أوكرانيا بهجوم مضاد، طال انتظاره، في الأسابيع المقبلة.