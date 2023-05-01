نقابة المهندسين بالإسكندرية تُعلن عن أسماء الفائزين في قرعة الحج

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ولجنة الرحلات برئاسة المهندس وليد ماضي، أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي لعام 1441 هجريًا لجميع المستويات السياحية ( الفاخر ٥ نجوم والاقتصادي والاقتصادي تحسين ٥ نجوم والبري).

وهنأ الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية الفائزين في قرعة الحج هذا العام متمنيًا لهم حج مبرور وإقامة مميزة وسط أسرة نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وقال المهندس وليد ماضي رئيس لجنة الرحلات في نقابة المهندسين بالإسكندرية ، انه فاز في المستوى الاقتصادي تحسين 5 نجوم 40 مهندسا، بينما فاز بالمستوى الاقتصادي 37 مهندسا، بينما فاز بالمستوى البري 21 مهندسا والمستوى الفاخر 5 نجوم 7 مهندسين.

وأضاف أن نقابة المهندسين بالإسكندرية حرصت على تقديم الدعم اللازم وتوفير أفضل الأسعار للمهندسين وأسرهم من جميع المحافظات وليس مهندسي الإسكندرية فقط.

وتقدم " ماضى" بالتهنئة للفائزين بقرعة الحج لعام 1441هجريا منوهًا بانه سيكون هناك لقاء لشرح المناسك و توزيع الهدايا والتأشيرات على الحجاج.