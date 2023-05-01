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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن تخفيف معاناة عمال السكة الحديد وأسرهم في غرب الإسكندرية

محمد جبريل  عضو مجلس
محمد جبريل  عضو مجلس النواب

أعاد النائب محمد جبريل  عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية ، تقديم طلب احاطة جديد مطالبا بضرورة رفع المعاناة الإنسانية والحالة المعيشية لعمال السكة الحديد من تضررهم من الأوضاع الصعبة لمساكنهم الموجودة بمنطقة كرموز والمطلة مباشرة علي محور المحمودية احد اهم الشرايين المرورية لمحافظة الإسكندرية والملاصقة لمساكن بشائر الخير احد اهم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار النائب في طلب الإحاطة المقدم إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من قبل وزارة النقل حتى الآن للتخفيف من معاناة عمال السكة الحديد وأسرهم بمنطقة كرموز والذين قضوا حياتهم في خدمة هيئة السكة الحديد لسنوات طويلة تجاوزت الربع قرن.

وأضاف النائب أن عدد  الاسر لا يتجاوز 60 أسرة يعيشون في سكنات صغيرة على مساحة من الأرض تتجاوز 7000 متر مربع ومطلة على محور المحمودية وملاصقة لمساكن بشائر الخير أحد أعظم إنجازات الدولة المصرية فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأصبح من الضرورة حماية عمال الهيئة وأسرهم من هذه الحالة المتردية والغير إنسانية.

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محمد جبريل مستقبل وطن مجلس النواب محور المحمودية

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