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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف صار الطفل البطل بفيلم تيتانيك بعد 20 عاما من ظهوره الأول|صور

بطل فيلم تيتانيك
بطل فيلم تيتانيك

بات الطفل الذي لعب دور البطولة في فيلم تيتانيك هو في سن الخامسة فقط، رجلا  لا يزال يتقاضى راتبه بعد 25 عامًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان الممثل الأمريكي ريس طومسون  حصل على دور "الصبي الأيرلندي الصغير" في ملحمة جيمس كاميرون عام 1997 ، وبينما لا يتذكر الكثير من التصوير، فقد دفعت الوظيفة جيدًا على مر السنين.

بطل  فيلم  تيتانيك 

في فيلم ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت، ماتت شخصية الطفل ريس بشكل مأساوي مع والدته وأخته خلال أحداث الفيلم المحزنة.

 

بالرغم كان من تمثيل ريس سطرا واحدا فقط في الفيلم لكنه ضرب على وتر حساس لدى المشاهدين حيث انتظرت عائلته في الدرجة الثالثة بفارغ الصبر قبل أن تفتح البوابات حتى يتمكنوا من الهروب من السفينة الغارقة.

بطل  فيلم  تيتانيك 

يقول ريس، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا ويعمل كمدير تسويق رقمي في ولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه يتلقى تذكيرًا بدوره الناجح في هوليوود في شكل شيك ملكية كل عام.

 

اعترف ريس أيضًا بأنه يعتقد أن الفيلم يبدو وكأنه "حلم" بعد عقود، لكنه ممتن لوالدته لتقديمه له.

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