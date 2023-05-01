هل يجوز صيام يوم واحد بنيتين مختلفتين؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "هل يجوز صيام يوم واحد بنيتين مختلفتين؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء على السؤال، بأن من الفقهاء مثل الشافعية أجازوا صيام يوم واحد بنيتين مختلفتين، ومعنى هذه الصورة أن هناك عبادات مستقلة ومقصودة لذاتها، مثل صلاة الضحى ومثل صيام رمضان ومثل كفارة اليمين ومثل الحج والعمرة وسنن الصلوات القبلية والبعدية.

وتابع: وهناك عبادات غير مقصودة بذاتها والمقصود منها أن يحقق الإنسان العبادة في هذا الوقت بغض النظر عن ماهية هذه العبادة وهذا على حد قول أئمة الشافعية.

واستشهد أمين الفتوى بحديث النبي "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال" فهنا صيام ستة أيام ليسوا مقصودين بذاتهم ولم يتم تحديدهم بأي ستة أيام بعد رمضان يتحقق بهم المراد، وبذلك يجوز الجمع في النية بينهم وبين نيات أخرى من الصيام.



وأشار إلى أنه بناءا على ذلك يجوز صيام الست من شوال مع نية قضاء رمضان، ويجوز صيام يومي الاثنين والخميس والثلاثة أيام من كل شهر مع نية قضاء رمضان.

وضرب أمين الفتوى مثال، برجل دخل المسجد فمن السنن أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ولكنه وجد الجماعة تصلي الفريضة، فهنا تدخل التحية تدخل في صلاة العصر، ففكرة تحية المسجد هي أن يحيي المسلم المسجد بصلاة، ولما دخل المسجد فصلى العصر تحقق المقصود من التحية بالصلاة.