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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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قرار عاجل من الكاف

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد مريم كمال تغطية خاصة عن مباراة الأهلي امام الترجي التونسي المرتقبة في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقررة أحد يومي 13 أو 14 مايو، و أيضا القرارات العاجلة المنتظرة من الكاف على جمهور الترجي التونسي. 

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري للبت في أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل بملعب رادس بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهد ملعب رادس أحداثا مؤسفة من قبل جماهير الترجي نتيجة اشتعال النيران وتوقف المباراة أكثر من مرة من قبل حكم المباراة.

ومن المقرر أن يطلع مسئولو الكاف على تقرير حكم المباراة والمراقب من أجل أخذ الإجراءات المناسبة بشأن أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل.

وتمكن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر من الصعود إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لملاقاة نادي الترجي التونسي.

واستطاع النادي الأهلي إقصاء نادي الرجاء البيضاوي من دور ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز بهدفين دون رد بمجموع اللقاءين ذهاباً وإياباً.

ونجح الترجي التونسي في الإطاحة بنادي شبيبة القبائل الجزائري من المسابقة القارية بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين ذهاباً وإياباً بدور الثمانية من بطولة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 13 أو 14 مايو المقبل في تونس

وتٌقام مباراة العودة بين الفريقين في القاهرة أحد يومي 19 أو 20 مايو القادم.

الأهلى الترجي التونسي

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