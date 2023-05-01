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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الطاهري: رسائل الرئيس في عيد العمال غير منفصلة عن مناقشات الحوار الوطني

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن الحوار الوطني يضم 3 محاور، المحور السياسي والمحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي، والذي ينطلق الأربعاء المقبل 3 مايو.

 

وتابع الطاهري، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مناقشة تفاصيل الحوار الوطني ليست منفصلة عن مجموعة من الرسائل لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال، بخاصة عندما تطرق إلى التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

 

وأكد أن أبرز هذه الرسائل كانت التأكيد على أن وحدة المصريين هي سلاحهم في مواجهات أقوى التحديات والتغلب عليها، هذه الرسالة متكررة من الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية، لكن بمراجعة تغلب مصر على تحديات كثيرة تجد أن الاتحاد هو كلمة السر في هزيمة هذه التحديات.

 

وأضاف أنه في حلقة اليوم نناقش قضايا المحور الاجتماعي في الحوار الوطني، والذي يهتم بخمس قضايا أساسية: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، قضايا الأسرة، قضية الثقافة والهوية الوطنية.

 

ورحب الطاهري بضيوف الحلقة، وهم المهندس خالد عبد العزيز مقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والكاتب الصحفي زكي القاضي المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، والدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، ونجاد البرعي المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
 

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