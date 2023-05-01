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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخميس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تأسيس شعبة القلب الرياضي

صدى البلد

تم الاتفاق على إطلاق شعبة القلب الرياضي في الجمعية المصرية للقلب؛ لتكون الشعبة الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية؛ نظراً لما أصبح  يحظى به علم طب القلب الرياضي من أهمية كبرى؛ خاصة مع تعرض عدد من الرياضيين المحترفين لأزمات قلبية في العديد من ملاعب العالم.

 

وتتولى الشعبة من خلال أعضائها متابعة التطور العلمي في هذا الجانب وتقديم أحدث ما وصل إليه العلم من أبحاث وأجهزة ونصائح طبية في هذا الإطار، للرياضيين المحترفين أو الممارسين بشكل عام لتوفير الوقاية من الأزمات القلبية التي قد لا يتوقعها بعض من يمارسون الرياضة.

 

 تعقد الجمعية المصرية للقلب مؤتمراً صحفياً بمناسبة إطلاق الشعبة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور إسلام شوقي رئيس الجمعية المصرية للقلب، والدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل ورئيس الشعبة والدكتور أحمد أشرف عيسى الأمين العام للشعبة، وعدد كبير من العلماء والأطباء في مجال القلب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلام الرياضي.

 

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