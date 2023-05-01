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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزيت بـ 30 جنيها.. تعرف على الزيادة الجديدة في أسعار السلع التموينية

السلع التموينية
السلع التموينية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، زيادة أسعار السلع التموينية بداية من اليوم الإثنين 1 مايو 2023.

الأسعار الجديدة للسلع التموينية


أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023: 
سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيه.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

وأكد محمد أبو مندور، العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين، أن زيادة أسعار السلع التموينية جاءت بعد 4 سنوات لم يتم تحريك أسعار السلع؛ فيها ويصل دعمها لأكثر من 50%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"  هذه الزيادات تأتي على سعر التكلفة من أجل توفير السلعة؛ وهي زيادات طفيفة؛ حيث تتحمل الدولة دعمًا كبيرًا في أسعار هذه السلع.

وأشار إلي أن الدولة تتحمل دعمًا نقديًا لتوفير السلع التموينية؛ حيث لا يوجد سكر بسعر 10 جنيهات للكيلو، أو زيت بـ 30 جنيهًا، لافتًا إلى أنه لا زيادة على أسعار الخبز، وما زال الدعم موجودًا على السلع التموينية بأكثر من 50%.

وأوضح  الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أغلب السلع الأساسية على البطاقات التموينية زادت، مضيفا:" لو كنت بتشتري الزيت بـ 25 هتلاقيه بكرة بـ 30 جنيه".

وأضاف موسى:" الأرز اللي كان بـ 10 جنيه من بكرة هيكون بـ 12 جنيه وستين قرش، متابعا:"المكرونة والعدس وباقي السلع هتزيد".

وأكمل:" حصة كل مواطن كما هي ولكن الزيادات هي الجديدة وهي زيادات توافق الأوضاع الاقتصادية الحالية".

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