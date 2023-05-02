نجم الترجي السابق: الأهلي فريق عادي.. قادرون على الإطاحة به

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات نجم الترجي السابق عن لقاء نصف النهائي الافريقي.

وقال: "خالد القربي لاعب الترجي السابق: من الممكن أن تخاف من صن داونز .. ولكن الأهلي فريق عادي ومتواضع والرجاء كان يستحق التأهل .. والترجي بالغيابات قادر على الإطاحة به".

وشهد ملعب رادس أحداثا مؤسفة من قبل جماهير الترجي نتيجة اشتعال النيران وتوقف المباراة أكثر من مرة من قبل حكم المباراة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إحالة أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري التي أقيمت بينهما بإستاد رادس بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى لجنة الانضباط.

وتمكن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر من الصعود إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة نادي الترجي التونسي.