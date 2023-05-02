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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحركة المدنية تقرر المشاركة في الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعلنت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، مشاركتها في الحوار الوطني، وذلك بعد التصويت الذي أجري خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الإثنين بحضور 12 حزبا و 10 من الشخصيات العامة.

وقد عقد الاجتماع بمقر حزب المحافظين، حيث ناقشت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية كافة الأمور الخاصة بالحوار الوطنى، وقد تم فى نهاية الاجتماع التصويت على القرار النهائى بالمشاركة من عدم المشاركة، وانتهى إلى المشاركة فى الحوار الوطنى المزمع أن يبدأ بعد غد الأربعاء. 

وحضر الاجتماع كل من:

أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين ، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  حمدين صباحى مؤسس حزب الكرامة، سيد الطوخي القائم بأعمال رئيس حزب الكرامة،  فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، التائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل،  النائبة أميرة صابر عضو الحزب المصرى الديمقراطي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  خالد داود المتحدث باسم الحركة المدنية، مجدى عيد الحميد المتحدث السابق للحركة المدنية ، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي،  محمد النمر رئيس الحزب العربى الناصرى،  صلاح عدلى رئيس الحزب الشيوعي. علاء الخيام رئيس حزب الدستور السابق، كريمة الحفناوي ، محمد حسن خليل، أحمد بهاء شعبان من الحزب الاشتراكي المصرى، كمال أبو عيطه، كمال زايد عضو الأمانة العامة للحوار الوطني ، جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور،  النائب السابق خالد عبد العزيز شعبان، علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد رفعت رئيس حزب الوفاق القومى، إلهام عدروس عن حزب العيش والحرية،محمد سامى الرئيس السابق لحزب الكرامة، طلعت خليل عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين،  جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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