عفت نصار: الكرة المصرية تفتقد للعدالة.. وأؤيد انسحاب الزمالك من السوبر

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن الكرة المصرية تعيش في أزمة كبيرة بسبب غياب اللوائح والعدالة في بعض القضايا، مشيرًا إلى أن هناك تغييرات حدثت في اللوائح خلال منتصف الموسم مثلما حدث في أزمة الاستبدال قبل عدة سنوات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "غياب العدالة وراء انفجار الأزمات حاليا قبل لقاء السوبر، ومن المفترض أن تطبق اللوائح على الجميع بدون النظر إلى الألوان، ومباراة الأهلي والزمالك اقيمت منذ ثلاث شهور، وحتى الآن لا يوجد قرار حاسم بشأن العقوبات المفروضة بشأن المباراة".

وأضاف: "الأهلي أقام دعوى قضائية الآن، فهل لم يكن يرى لجنة الانضباط سوى الآن بعد صدور عقوبات بشأن النادي، اتحاد الكرة قام بتشكيل لجنة الانضباط، ولم يكن عليه مخالفة اللائحة، وعامر حسين خرج لتصنيف العقوبات على الأندية واللاعبين".

وتابع: "نريد لائحة موحدة وواضحة، هناك البعض يعمل حساب لأحد الأندية، لابد من وجود لائحة وقانون يحكم الجميع".

وواصل: "أؤيد انسحاب نادي الزمالك من بطولة السوبر، والمواقف دائما تصنع الرجال، لا بد أن يقف النادي ضد اتحاد الكرة، لأن القرارات تتغيير بالمزاج، وسبق وتم إيقاف الشناوي 3 مباريات ثم الاكتفاء بمباراة واحدة بحجة حاجة المنتخب لجهود اللاعب".

وأكمل: "لا بد أن تكون هناك وقفة لأن مسئولي اتحاد الكرة عليهم إعادة الحسابات، أرفض مشاركة الزمالك في السوبر في حالة تعليق عقوبة كهربا".

وواصل: "حالة اللاعبين يوم المباراة تحسم اللقب، وحالة الأهلي فنيا هي الأفضل وأقرب للمكسب، لكن كرة القدم تحتمل كافة النتائج، ولا يوجد فريق يفوز بكل الألقاب، ومباريات القمة ليس لها مقاييس مطلقا".

وأتم: "بالتأكيد أوسوريو ولاعبي الزمالك يريدون خوض السوبر، ولكن القرار يخص النادي في النهاية".