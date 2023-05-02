عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عفت نصار: الكرة المصرية تفتقد للعدالة.. وأؤيد انسحاب الزمالك من السوبر

صدى البلد

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن الكرة المصرية تعيش في أزمة كبيرة بسبب غياب اللوائح والعدالة في بعض القضايا، مشيرًا إلى أن هناك تغييرات حدثت في اللوائح خلال منتصف الموسم مثلما حدث في أزمة الاستبدال قبل عدة سنوات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "غياب العدالة وراء انفجار الأزمات حاليا قبل لقاء السوبر، ومن المفترض أن تطبق اللوائح على الجميع بدون النظر إلى الألوان، ومباراة الأهلي والزمالك اقيمت منذ ثلاث شهور، وحتى الآن لا يوجد قرار حاسم بشأن العقوبات المفروضة بشأن المباراة".

وأضاف: "الأهلي أقام دعوى قضائية الآن، فهل لم يكن يرى لجنة الانضباط سوى الآن بعد صدور عقوبات بشأن النادي، اتحاد الكرة قام بتشكيل لجنة الانضباط، ولم يكن عليه مخالفة اللائحة، وعامر حسين خرج لتصنيف العقوبات على الأندية واللاعبين".

وتابع: "نريد لائحة موحدة وواضحة، هناك البعض يعمل حساب لأحد الأندية، لابد من وجود لائحة وقانون يحكم الجميع".

وواصل: "أؤيد انسحاب نادي الزمالك من بطولة السوبر، والمواقف دائما تصنع الرجال، لا بد أن يقف النادي ضد اتحاد الكرة، لأن القرارات تتغيير بالمزاج، وسبق وتم إيقاف الشناوي 3 مباريات ثم الاكتفاء بمباراة واحدة بحجة حاجة المنتخب لجهود اللاعب".

وأكمل: "لا بد أن تكون هناك وقفة لأن مسئولي اتحاد الكرة عليهم إعادة الحسابات، أرفض مشاركة الزمالك في السوبر في حالة تعليق عقوبة كهربا".

وواصل: "حالة اللاعبين يوم المباراة تحسم اللقب، وحالة الأهلي فنيا هي الأفضل وأقرب للمكسب، لكن كرة القدم تحتمل كافة النتائج، ولا يوجد فريق يفوز بكل الألقاب، ومباريات القمة ليس لها مقاييس مطلقا".

وأتم: "بالتأكيد أوسوريو ولاعبي الزمالك يريدون خوض السوبر، ولكن القرار يخص النادي في النهاية".

الزمالك الأهلي والزمالك أهلي اتحاد الكرة الأهلى الأهلي والزمالك ا العقوبات المفروضة الكرة المصرية انسحاب نادي الزمالك انسحاب الزمالك بطولة السوبر دعوى قضائية مباراة الأهلي مباراة الأهلى والزمالك مسئولي اتحاد الكرة مباريات القمة نجم الزمالك السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

ترشيحاتنا

قائمة جوائز منصة مهرجان مالمو لدعم مشاريع الأفلام

10 كلمات من دعاء النبي في الفجر .. اغتنمها الآن

سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم الثلاثاء 2-5-2023

الأسعار الجديدة لـ اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023

مدرب الزمالك السابق عن عدم تنفيذ عقوبة كهربا: استفزاز ومجاملة للأهلي

إيلون ماسك ورئيس سبوتيفاي في خلاف جديد مع شركة آبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارة هندية.. مصنوعة من الخردة وتعمل بالطاقة الشمسية

اكتشاف أقدم قطعة ذهب في التاريخ ببلغاريا.. لن تصدق عمرها

أقفال على قبور البنات بباكستان لسبب صادم

70 مليون يورو.. لماذا اشترط زيدان التعاقد مع صلاح للعودة إلى ريال مدريد؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ