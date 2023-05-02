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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

إيلون ماسك ورئيس سبوتيفاي في خلاف جديد مع شركة آبل

إيلون ماسك ورئيس
إيلون ماسك ورئيس سبوتيفاي في خلاف جديد مع شركة آبل

انتقد رجل الأعمال ومالك تويتر، إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي، شركة آبل مجددا بسبب قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، والذي يتطلب رسوما “مجحفة” من المطورين تقدر بـ 30 % على كل تطبيق داخل المتجر. 

 

وأشار دانيال إيك، الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي إلى أن الرسوم التي يتطلبها متجر تطبيقات آبل App Store “سخيفة”، فيما قال إيلون ماسك إنها تمثل "مشكلة خطيرة وتأثيرها واسع ".  

وبدأت القصة عندما أطلق تويتر دعمًا لجميع المستخدمين لتقديم "اشتراكات" على المنصة حيث تساءل عدد من المستخدمين عن سبب تأخير الاشتراكات على آيفون مقارنةً بالويب.

وأوضح ماسك أن تفعيل الاشتراكات على آيفون مقابل الويب يستغرق بضعة أيام أطول ، حيث يجب اعتماد جميع الاشتراكات من قِبل شركة آبل ".

واقتبس دانيال إيك مشاركة ماسك وانتقد قواعد متجر تطبيقات آبل مرة أخرى واصفا الأمر بأنه “سخيف”، ليرد عليه ماسك قائلا: إنها "مشكلة خطيرة وتأثيرها واسع "، بحسب 9to5Mac . 

وعارض سبوتيفاي بشكل صريح قواعد متجر تطبيقات آبل سابقا، حيث  قدمت الشركة شكاوى ضد احتكار آبل في الاتحاد الأوروبي ، بحجة أن آبل يمكنها تقديم اشتراكات Apple Music داخل التطبيق دون أي رسوم ، بينما سيتعين على Spotify دفع نسبة رسوم  30٪ أو 15٪ من العام الثاني من عائدات اشتراكها.

وفي وقت سابق، قال ماسك إن شركة آبل هددته بإزالة تويتر من App Store ، كما تحدث عن الضريبة التي تفرضها آبل على المطورين الذين ينشرون تطبيقاتهم على متجرها .

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