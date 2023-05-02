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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يحذر من اختراق حسابات المستخدمين بهذه الطرق

واتساب يحذر من اختراق
واتساب يحذر من اختراق حسابات المستخدمين بهذه الطرق

حذر تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب، جميع مستخدميه، من سرقة الحسابات الخاصة بهم على التطبيق، حيث يمكن للهاكرز سرقة الأموال أو المعلومات الشخصية الخاصة بهم، وربما حتى تثبيت برامج ضارة وخطيرة على أجهزتهم.  

 

وأصدر واتساب WhatsApp تحذيرا من أنه إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى حسابك الخاص ، فقد يكون الأمر خطيرًا للغاية، حيث أنه لا يمكنهم فقط التجسس على رسائلك؛ ولكن يمكنهم أيضًا خداع أصدقائك وعائلتك.  

 

ونصح التطبيق بعدم مشاركة رمز التسجيل أو رقم التعريف الشخصي للتحقق بخطوتين مع أي شخص آخر، حتى إذا طلب ذلك أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة ذلك ، فلا يجب أن تشاركه، حيث سيؤدي القيام بذلك إلى السماح لهم بالاستيلاء على حسابك في ثوانٍ. 

 

كما نصح بتمكين التحقق من خطوتين وتقديم عنوان بريد إلكتروني في حالة نسيان رقم التعريف الشخصي الخاص بك، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى منع اختراق حسابك في المقام الأول وسيساعدك على استعادته إذا تم الاستيلاء عليه.

 

ويجب عليك تعيين رمز الجهاز لمنع الأشخاص من الوصول إلى جهازك دون علمك، وقال واتساب إنه يجب أن تكون مدركًا جدًا لمن يمكنه الوصول إلى هاتفك، وفقا لـ The Sun. 

 

وأوضح واتساب: "كن على علم بمن لديه حق الوصول الفعلي إلى هاتفك"، مضيفا "إذا كان لدى شخص ما إمكانية الوصول الفعلي إلى هاتفك ، فيمكنه استخدام حساب واتساب الخاص بك دون إذنك."

 

وأشار واتساب إلى أنه "إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي للتحقق المكون من خطوتين أو رمز التسجيل ولكنك لم تطلب ذلك ، فلا تنقر على الرابط، فقد يحاول شخص ما الوصول إلى رقم هاتفك على واتساب ."

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