أفضل تطبيقات تشغيل الأغاني بدون نت..على موبايلك

هناك العديد من تطبيقات الموسيقى التي تعمل بدون نت، والتي يمكنك تنزيلها من متجر play للأندرويد، ومن متجر ابل لهواتف الايفون ، لكن هنا نحن إخترنا لكم الافضل والأكثر إستخداما.

تحظى تطبيقات الأغاني بدون نت بشهرة كبيرة بين الناس، حيث يمكن من خلالها الإستمتاع بأغانيك المفضلة أثناء المشي لمسافات طويلة أو في المواصلات أو عندما تكون في البيت.

تطبيق Spotify

رغما زيادة المنافسة بين تطبيقات الأغاني، إلا أنه لا يزال تطبيق Spotify هو افضل برنامج اغاني بدون نت مجاني متواجد في الساحة، يمكننا القول ان Spotify هو الأروع والأسهل في الإستخدام، ولا يزال برنامج اغاني الأكثر شهرة وإستخداما، يدعم التطبيق الأغاني بجميع اللغات والبودكاست بالإضافة إلى الرسوم الهزلية الرقمية.

برنامج Music Downloader

الميزة الخاصة لبرنامج music Downloader هي انه يمكنك من البحث والإستماع إلى اغانيك المفضلة بدون نت، واعتقد ان هذا ما يبحث عنه كل محب لسماع الاغاني، لذا معا هذا التطبيق لا داعي للقلق بشأن عدم توفر النت، يمكنك الاستماع إلى جميع الاغاني بجودة عالية.

برنامج eSound Music

يعتبر هذا التطبيق من التطبيقات المفضلة لدي للاستماع إلى الأغاني، ليس انا فقط من أعجب به بل ملايين الأشخاص ممن حملو التطبيق يعتبرونه من افضل التطبيقات لسماع الاغاني بدون نت، وهذا واضح من خلال التقييمات والتعليقات الإجابية على متجر جوجل بلاي.

يعتبر برنامج eSound Music بديل رائع لبرنامج Spotify بميزاته المدفوعة، بعد تحميل التطبيق وتثبيته على هاتفك يمكنك إنشاء صفحة خاصة بك تضم الفنانين المحبوبين لديك ليبحث التطبيق عن أغانيهم ويوفرها لك بسرعة دون الحاجة للبحث عن كل أغنية بشكل فردي، يحتوي التطبيق أيضا على كل الاغاني تقريبا المتوفرة على النت.

تطبيق Google Play Music

Play Music هو تطبيق اغاني بدون نت ومثبت مسبقا على هواتف الأندرويد، تم إطلاق التطبيق في عام 2011 كخدمة بث موسيقى بواسطة جوجل والتي إكتسبت شعبية بسرعة، يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون هذا التطبيق تنزيل ما يصل إلى 50000 أغنية خاصة بهم

تطبيق SoundCloud

هي واحدة من أكبر مجتمعات مشاركة الموسيقى، والتي تضم 175 مليون مستمع شهري، ستجد أي أغنية أو أي مقطوعة موسيقية تبحث عنها في هذا التطبيق سواء كنت تبحث عن اغاني عربية أو أجنبية هنا ستجد جميع الاغاني، كل هذه الميزات والتطبيق مجاني تماما.