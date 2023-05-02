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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استرداد قطعة أرض وما عليها من مبانٍ بالتجمع الخامس لمخالفة الترخيص

صدى البلد

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة بإشراف مباشر من المهندس محمد عبدالمقصود، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، أسفرت عن تنفيذ قرار سحب واسترداد وإعادة ملكية قطعة أرض بالمنطقة السادسة بالتجمع الخامس، وتم إلغاء التخصيص وتحويل القطعة وما عليها من مبانٍ لملكية الجهاز، وذلك لمخالفة الرخصة الصادرة لقطعة الأرض وتحويلها بالكامل من سكنى إلى (تجارى ) بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه بالمرور الدورى لرئيس حي جاردينيا بالتجمع الثالث تم رصد بدروم بقطعة أرض بحي جاردينيا ٣ تم تحويله لمخزن وتم التعامل مع المخالفة في وجود مدير تنمية التجمع الثالث ورئيس حي جاردينيا، واستكمال الإجراءات الإدارية الواجبة في هذا الشأن.

القاهرة الجديدة التجمع الثالث التجمع الخامس إلغاء التخصيص جاردينيا حي جاردينيا

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