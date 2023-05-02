البنك المركزي: نسعى لتحويل مصر إلى مركز ابتكار إقليمي لخدمات الدفع الجديدة

يقود البنك المركزي المصري استراتيجية لتطوير المدفوعات الرقمية في مصر من خلال اعتماد قواعد منظمة لخدمات الترميز وتأسيس بنية تحتية لإتاحة مدفوعات رقمية آمنة ومريحة وسلسة، كما تستهدف تكنولوجيا الترميز جذب المؤسسات العالمية وتحقيق ابتكارات غير مسبوقة في سوق المدفوعات الرقمية المصري.

وقالت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع في تصريحات لها اليوم، إن البنك سبق وأصدر قواعد جديدة لترميز بطاقات الدفع الإلكترونية بهدف تشجيع الابتكار في مجال المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وجذب شركات عالمية للانضمام إلى السوق المصري.

جاء ذلك علي هامش توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري، عبر شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجيEBC التابعة له، وأحد الشركات العالمية المصدرة للبطاقات الإئتمانية " ماستر كارد"، لدعم البنية التحتية والتكنولوجية في الجهاز المصرفي المصري .

وذكرت " شمس الدين" أن هناك مستهدفات لوضع مصر في مكانتها الطبيعية والحقيقية كمركز ابتكار لخدمات الدفع الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يحقق أهداف الدولة الاستراتيجية لتعزيز الوصول إلى المدفوعات الإلكترونية، والاستفادة من ابتكارات وكفاءة التكنولوجيا في دفع الشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام token الخاصة بالترميز واستبدال البيانات الخاصة بالعملاء عبر بطاقات الائتمان واتمام عمليات الشراء من خلال نقاط البيع سواء باستخدام الموبايل أو شبكة الإنترنت وهي مؤمنة.

من جانبه قال إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن هناك جهود حثيثة لإتاحة خدمات الترميز لجميع البنوك المصدرة لبطاقات الدفع الإلكترونية في مصر، بالتعاون مع مشغلي خدمات الدفع الرقمي، بهدف تمهيد الطريق لتطوير مدفوعات رقمية مبتكرة علي مستوي الجمهورية ، وتشجيع العملاء على التوسع في اعتماد وسائل دفع إلكترونية بسهولة وأمان".

وعلق خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة اصدار البطاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلا: إن جهود البنك المركزي المصري مستمرة في دعم التزامنا بتسريع عملية التحول اللانقدي في البلاد وبناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة.

وأكد أن إطلاق تكنولوجيا ترميز البطاقات يعد بداية حقبة جديدة في المدفوعات الرقمية داخل مصر ويمثل خطوة مهمة لجميع الأطراف المعنية بصناعة المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصا مع تبني مصر لحلول دفع اقمية مبتكرة وآمنة.

وذكر أن شركته تركز على أن تكون مصر في طليعة التكنولوجيا المالية بجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنفيذا لتوجهات الدولة.