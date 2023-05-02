محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي نزلة الملك بساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة رفع صرف صحي نزلة الملك بمركز ساحل سليم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ساحل سليم.

وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفي إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد .

رافقه خلال الجولة يرافقه المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس محمود كامل رئيس قطاع أسيوط بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام المنفذة للمشروع وقيادات شركة مياه الشرب وبعض أهالي القرية.



حيث تفقد المحافظ ومرافقوه محطة رفع صرف صحي نزلة الملك والتي تخدم مدينة ساحل سليم وقرية نزلة الملك بطاقة تصميمية ٣٠٠ لتر/ثانية بإجمالي أطوال شبكات إنحدار 21 كم وخط طرد قطر 700 مم بطول 16 كم لتخدم ٦٠ ألف نسمة وجارى الانتهاء منه وتلافي الملاحظات تمهيدًا للاستلام الابتدائي بعد أن وعدت الشركة المنفذة بالإنتهاء من ملاحظات محطة الرفع وخط الطرد و50% من شبكة الإنحدار خلال 15 يوماً.



والتقى محافظ أسيوط رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي شركة النصر العامة للمقاولات المنفذة للمشروع وبحضور رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن تقوم الشركة المنفذة بتلافي جميع الملاحظات بالمحطة وشبكة الإنحدار وخط الطرد و50% من شبكات الانحدار خلال 15 يوماً على أن يتم استكمال باقي الأعمال خلال شهر ليتم تسليم المشروع وتشغيله بكامل طاقته مشددًا على ضرورة نهو المشروعات وتلافي الملاحظات وفقاً للمعايير المحددة وتسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيله وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.



وأعلن المحافظ عن استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأشار إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه وتتضمن مشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه و10 محطات معالجة و42 محطة مياه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.