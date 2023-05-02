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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدكاني: اعتماد آلية لإعلان أسعار الذهب على شاشة البورصة خلال أسبوعين

صدى البلد

قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه جارٍ الانتهاء من آلية الإعلان عن أسعار الذهب من خلال البورصة المصرية بعد الاستعانة بالأسعار من مصفاة ذهب مصرية حكومية معتمدة.

وأوضح رامي الدكاني، خلال ورشة عمل للصحفيين، أن البورصة ستعلن على أسعار الذهب خلال أسبوعين بحد أقصى، سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في عمل صندوق الاستثمار في الذهب وعمة بالأسعار لتحدي أسعار الوثائق.

وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه يوجد الكثير من الأصوات المطالبة بإلغاء جلسة المزاد التي تعقد لتحديد سعر إقفال الأسهم بنهاية جلسة التداول، لكنها جزء أساسي من البنية الأساسية للبورصات العالمية، مؤكدًا أنه لن يتم إلغاء آلية المزاد، وسيكون هناك خيارات متاحة لجميع المستثمرين، لكن سيكون هناك تحديث مستمر لجلسة المزاد، مضيفًا أن ما حدث في جلسة الخميس الدامي بحسب وصف البعض، لم يكن أول مرة.

وأشار إلى أن البورصة تراقب أي تلاعبات وأرسلت تقريرا إلى الهيئة بشأن ما حدث في هذا اليوم، وتنتظر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفًا أنه حتى الآن لا توجد شبهات حول التعاملات التي تمت على سهم البنك التجاري الدولي، لكن قد ترى الرقابة المالية أن هناك خطأ في عملية التداول، حيث أعاد صندوق أجنبي استثماراته في مصر مما أدى إلى رفع سعر الورقة في السوق.

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