زوجة باكية أمام القاضي: زوجي غني..ونفسي في عقيقة لاولادي الثلاثة

أمام قاضي الأسرة بمحكمة المطرية، لم تتوقف صرخات الام وبكائها المستمر، وهي تطلب من القاضي ان يلزم زوجها بالانفاق علي اولادها الثلاث، بعد انفصالهما.

لم يكن دافع الزوجة الانفاق فقط، بل اقامت لاول مرة في تاريخ القضاء المصري دعوي قضائية

امام محكمة الاسرة، طالبت فيها بالزام والد ابنائها الثلاث بعقيقة لهم.

الزوجة طلبت من القاضي ان يستمع الي مأساتها، حتي يرأف بحالها

قالت " مادفعني الي الحضور لمحكمة الاسرة هو يسار زوجي بعد طلاقنا، عشت معه وتحملت الفقر وقلة الحيلة لسنوات، بعدها تزوج علي وطلبت الطلاق، وافق ورماني انا واولادي الثلاث"

وتابعت " اشتغلت سيدي القاضي، في اكثر من مكان، لكن المقابل المادي الذي كنت اتقاضاه، لم يكف متطلبات اولادي. "

واضافت الزوجة" اليوم اصبح زوجي رجل أعمال، ويمتلك محل لقطع غيار السيارات، ويتحصل علي ربح ٢٥ الف جنيه في الشهر، ليس ذلك فقط بل يمتلك ورش لتصنيع اطارات السيارات، ويصل دخله سنوي حسب التحريات ١٠٠ الف جنيه ".

واضافت" انا هنا، بعد رفض زوجي الانفاق علي اولادي.. طلبي ان يتكفل بعقيقة لهم، عندما كنا فقراء لم نفعل شيئ، والان هو غني، لماذا يرفض؟! "

وبعد ان استمعت المحكمة الي الزوجة، قررت التأجيل لاعلان الزوجة وحضوره للمحكمة للرد علي مادعته الزوجة".