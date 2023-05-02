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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كوبري مشاه السبب.. رائحة غاز بشارع أحمد عرابي في المهندسين

كوبري مشاه
كوبري مشاه

أعلنت صفحة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن تنفيذ أعمال تعديل خط غاز متعارض مع إنشاء كوبري مشاة بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، وذلك يوم غد الأربعاء، ٣ مايو 2023، الساعة العاشرة صباحاً.

وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء. 

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وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر129. 

كما أعلنت صفحة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن تنفيذ أعمال ملئ الرائحة بخطوط الغاز بالوراق، يوم الأربعاء، ٣ مايو 2023، الساعة العاشرة مساء.

وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء. 

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر129.

رائحة غاز رائحة الغاز خط غاز تاون جاس إنشاء كوبرى مشاة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي أحمد عرابي

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