خالد الغندور ينشر أول صورة من اجتماع لجنة الكرة بالزمالك.. شاهد

تعقد لجنة الكرة بنادى الزمالك، حاليا اجتماعًا هامًا، بعد ساعات من اعتذار النادي الأبيض عن عدم خوض مباراة السوبر أمام النادي الأهلي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد.

ونشر خالد الغندور، نجم نادي الزمالك الأسبق، ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: صورة من الإجتماع وكتب "اجتماع لجنة الكورة"



يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد بـ أبو ظبي.