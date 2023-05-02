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حوادث

رئيس النيابة الإدارية يلتقي بطلاب حقوق السادات ويوقع برتوكول تعاون مع الجامعة|صور

صدى البلد

وقع المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة شادن معاوية حنفي رئيس جامعة مدينة السادات، بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات.

 

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية والمجالات المتعلقة بدعم وتعزيز الجانب الأكاديمي في المجالات الدراسية،

حضر ترقيع البروتوكول وفد من قيادات النيابة الإدارية شمل كلٍ من المستشار ين عبد الناصر خطاب مدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وحافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعبد الرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، و محمد الحسيني عضو مركز الدراسات والبحوث الفنية، و جعفر عبد الرحمن مدير إدارة التحول الرقمي، و عمرو الخرجاوي وكيل إدارة النيابات، والدكتور محمود إبراهيم مدير مكتب رئيس الهيئة، و أحمد حسين مكتب رئيس الهيئة.

 

وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أنه من المقرر أن يستهدف بروتوكول التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بدعم وتعزيز الجانب الأكاديمي في المجالات الدراسية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والإصدارات في مجال التعليم والبحث والنشر العلمي، وكذا التعاون في مجال صقل المهارات العلمية عن طريق تنفيذ ملتقيات وندوات ومؤتمرات وورش عمل، وعقد دورات تدريبية بين الطرفين، وتقديم الاستشارات القانونية والإدارية بكافة أنواعها.

 

لقاء الطلاب 

وأضاف أنه على هامش الزيارة التقى المستشار عدلي جاد، بطلاب كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات واستهلت كلمته بالترحيب بالحضور، وقام بتعريفهم بالنيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية وما تقوم به من دور بالغ الأهمية في مكافحة الفساد، وما يقوم به عضو النيابة من إرساء التقاليد القضائية الراسخة في العمل خلال أدائهم لرسالتهم السامية، وبما ينعكس على حسن معاملتهم للمتقاضين والمتعاملين مع النيابة الإدارية، بوصفهم شباب الغد وقضاة المستقبل، ليكونوا عنوانًا لهيئتهم القضائية العريقة التي سينتسبون إليها ورمزًا لإعلاء سيادة القانون.

 

وفي ختام اللقاء، قام كل من المستشار عدلي جاد، والدكتورة شادن معاوية حنفي، بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات. 

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النيابة الإدارية حقوق السادات جامعة السادات

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