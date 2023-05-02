عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايوان تتهم الصين بزيادة التوتر عبر المضيق.. والفلبين وأمريكا تطالبان بضبط النفس

صدى البلد

رحبت وزارة الشئون الخارجية التايوانية اليوم بالبيان الصادر عن الولايات المتحدة والفلبين والذي يؤكد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

 

ووفقا لبيان صدر لوزارة الشؤون الخارجية التايوانية، منذ العام الماضي، زاد البر الرئيسي للصين من مناورته العسكرية حول الجزيرة، مما شكل تحديات خطيرة للأمن والاستقرار الإقليميين ومسببًا لقلق كبير لدى المجتمع الدولي.

وصرحت وزارة الشئون الخارجية التايوانية أن البيان المشترك الصادر عن رئيسي الولايات المتحدة والفلبين يأتي في أعقاب الحوار الوزاري 2 + 2 حول الشؤون الخارجية والدفاع الوطني في 11 أبريل.

حيث أكدوا مرة أخرى أن السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان مرتبطان بالمصالح العالمية، مما يبرز الدرجة العالية من التوافق بين دول المنطقة حول الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

 

وقد التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس الفلبيني ماركوس أمس الأحد في واشنطن.

 

وشدد الجانبان في البيان على "حماية حرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي بشكل لا يتزعزع" وأكدا أن "الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان جزء لا يتجزأ ومهم للأمن والازدهار العالميين".

الرئيس الفلبيني بحر الصين الجنوبي مضيق تايوان الولايات المتحدة الفلبين والولايات المتحدة الاستقرار الإقليمي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

بالاسماء.. تعرف على الأندية الموافقة علي خوض السوبر بدلا من الزمالك

إعلامي شهير يزف بشرى سارة بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

ترشيحاتنا

وساطة مصرية| جهود دولية وعربية لتغليب لغة الحوار وحقن دماء الشعب السوداني

هل شارب الخمر ليس له حد في الإسلام؟.. علماء الدين يحسمون الجدل

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني لبحث الأزمة السودانية والعلاقات المشتركة

القومي للمرأة يشارك بورشة عمل الاتجاهات القانونية في مجال حقوق الملكية الفكرية

قبل الزيادة.. كيفية دفع مخالفات المرور إلكترونيا

تفاصيل غلق محطة مترو جامعة القاهرة لمدة 48 ساعة.. اعرف السبب وموعد إعادة التشغيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

المشاهير مجانيين.. حارس الملكة اليزابيث السابق يحكي مأساته مع تأمين نجوم الغناء

سعرها 4 مليون جنيه.. طالب جائع يأكل موزة عمل فني بكوريا

فيديو

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ