تايوان تتهم الصين بزيادة التوتر عبر المضيق.. والفلبين وأمريكا تطالبان بضبط النفس

رحبت وزارة الشئون الخارجية التايوانية اليوم بالبيان الصادر عن الولايات المتحدة والفلبين والذي يؤكد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

ووفقا لبيان صدر لوزارة الشؤون الخارجية التايوانية، منذ العام الماضي، زاد البر الرئيسي للصين من مناورته العسكرية حول الجزيرة، مما شكل تحديات خطيرة للأمن والاستقرار الإقليميين ومسببًا لقلق كبير لدى المجتمع الدولي.

وصرحت وزارة الشئون الخارجية التايوانية أن البيان المشترك الصادر عن رئيسي الولايات المتحدة والفلبين يأتي في أعقاب الحوار الوزاري 2 + 2 حول الشؤون الخارجية والدفاع الوطني في 11 أبريل.

حيث أكدوا مرة أخرى أن السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان مرتبطان بالمصالح العالمية، مما يبرز الدرجة العالية من التوافق بين دول المنطقة حول الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وقد التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس الفلبيني ماركوس أمس الأحد في واشنطن.

وشدد الجانبان في البيان على "حماية حرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي بشكل لا يتزعزع" وأكدا أن "الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان جزء لا يتجزأ ومهم للأمن والازدهار العالميين".