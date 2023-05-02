اليابان تتهم الصين بـ إرسال 6 سفن حربية لجمع معلومات استخبارتية

أعلنت إدارة هيئة الأركان والمراقبة المتكاملة بوزارة الدفاع اليابانية اليوم، أن إجمالي 6 سفن تابعة للبحرية الصينية قد أبحرت شمالًا عبر مضيق تسوشيما في الفترة من 29 إلى 30 أبريل، قادمة من بحر الصين الشرقي إلي بحر اليابان.

وتقوم السفن وطائرات الدوريات التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بالمراقبة وتولي اهتمامًا للاتجاهات المستقبلية. حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية.

وصرحت وزارة الدفاع اليابانية، أنه في حوالي الساعة 8:00 صباح يوم 29 أبريل، تم اكتشاف سفينة جمع معلومات استخبارية على بعد 180 كيلومترًا جنوب غرب جزر جوتو في محافظة ناغازاكي.

وفي حوالي الساعة 12 من صباح يوم 30، أبحرت خمس سفن بما في ذلك مدمرات الصواريخ الموجهة والفرقاطات على بعد حوالي 130 كيلومترًا غرب جزر غوتو.