عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تتهم الصين بـ إرسال 6 سفن حربية لجمع معلومات استخبارتية

صدى البلد

أعلنت إدارة هيئة الأركان والمراقبة المتكاملة بوزارة الدفاع اليابانية اليوم، أن إجمالي 6 سفن تابعة للبحرية الصينية قد أبحرت شمالًا عبر مضيق تسوشيما في الفترة من 29 إلى 30 أبريل، قادمة من بحر الصين الشرقي إلي بحر اليابان.

وتقوم السفن وطائرات الدوريات التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بالمراقبة وتولي اهتمامًا للاتجاهات المستقبلية. حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية.

وصرحت وزارة الدفاع اليابانية، أنه في حوالي الساعة 8:00 صباح يوم 29 أبريل، تم اكتشاف سفينة جمع معلومات استخبارية على بعد 180 كيلومترًا جنوب غرب جزر جوتو في محافظة ناغازاكي.

وفي حوالي الساعة 12 من صباح يوم 30، أبحرت خمس سفن بما في ذلك مدمرات الصواريخ الموجهة والفرقاطات على بعد حوالي 130 كيلومترًا غرب جزر غوتو.

الدفاع اليابانية الصواريخ الموجهة معلومات استخبارية مضيق تسوشيما وزارة الدفاع اليابانية بحر الصين الشرقي الصين بحر اليابان بحر الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

بالاسماء.. تعرف على الأندية الموافقة علي خوض السوبر بدلا من الزمالك

إعلامي شهير يزف بشرى سارة بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

ترشيحاتنا

غير متوقع.. أوكرانيا تكشف سبب تأخير الهجوم المضاد ضد روسيا

وساطة مصرية| جهود دولية وعربية لتغليب لغة الحوار وحقن دماء الشعب السوداني

هل شارب الخمر ليس له حد في الإسلام؟.. علماء الدين يحسمون الجدل

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني لبحث الأزمة السودانية والعلاقات المشتركة

القومي للمرأة يشارك بورشة عمل الاتجاهات القانونية في مجال حقوق الملكية الفكرية

قبل الزيادة.. كيفية دفع مخالفات المرور إلكترونيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

المشاهير مجانيين.. حارس الملكة اليزابيث السابق يحكي مأساته مع تأمين نجوم الغناء

سعرها 4 مليون جنيه.. طالب جائع يأكل موزة عمل فني بكوريا

فيديو

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ