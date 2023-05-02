عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

166 لفافة هيروين.. المشدد 15 سنة لـ عاطل لإتجاره في المواد المخدرة بالجيزة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي الشافعي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف، وهاني أحمد حمودة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة.

وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهم محمد.إ.ش، عاطل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة 166 لفافة هيروين وقطعة وزنت 91 جرام، قبل ترويجها على عملائه بمركز الجيزة.

بداية الواقعة عندما ورد معلومات لمباحث قسم شرطة الجيزة تفيدي بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة في دائرة القسم وبتقنين الإجراءات تم مداهمة المتهم وضبط بحوزته 166 لفافة من مخدر الهيروين وقطعة أخرى وزنت 91 جرام قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وقررت إحالته لمحكمة الجنايات وتم الحكم عليه بالقرار المتقدم.

الجيزة المشدد 15 سنة الإتجار فى المواد المخدرة المواد المخدرة هيروين الهيروين مداهمة المتهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

أزمة السوبر.. أول تعليق من مرتضى منصور على خطاب اتحاد الكرة

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

إعلامي شهير يزف بشرى سارة بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

خالد الغندور يكشف سبب رفض بيراميدز المشاركة في مباراة السوبر

عاجل .. تعرف على بديل الزمالك في السوبر المصرى أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

تجديد حبس تاجرة هيروين في روض الفرج

حبس شخص سرق شقة في التجمع الخامس

بأسلوب المغافلة.. حبس لص المتاجر في القاهرة

بأسلوب التسلق.. حبس لص المساكن في القاهرة

ارتكب 3 وقائع.. حبس لص الهواتف المحمولة بالقاهرة

ارتكبوا 3 وقائع .. حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

دفاعا عن شقيقته.. وفاة شاب على يد طالب جامعي بحلوان

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الفشل الكبير لـ"القبة الحديدية"

آلية تسعير جديدة للذهب داخل البورصة.. كيف تؤثر على الأسعار؟

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

اعترافات صادمة.. أزمة كبيرة تهدد الجيش الأمريكي

مرتبات أئمة الأوقاف 2023 بعد الزيادة.. أول تعيين 7250 جنيها

بكاء وحزن.. وزير الصحة يروي قصصا مؤثرة للقادمين من السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. تغيير لون البول علامة على نوع خطير من السرطان

احذروا.. الإفراط في تناول 4 مشروبات يسبب السكتة الدماغية

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

فيديو

زين الدين زيدان يشترط ضم محمد صلاح للعودة إلى ريال مدريد.. فيديوجراف

الحبس في انتظارها.. بلوجر شهيرة تستغل السوشيال ميديا في التشهير بأطفالها «فيديوجراف»

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ