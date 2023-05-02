166 لفافة هيروين.. المشدد 15 سنة لـ عاطل لإتجاره في المواد المخدرة بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي الشافعي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف، وهاني أحمد حمودة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة.

وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهم محمد.إ.ش، عاطل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة 166 لفافة هيروين وقطعة وزنت 91 جرام، قبل ترويجها على عملائه بمركز الجيزة.

بداية الواقعة عندما ورد معلومات لمباحث قسم شرطة الجيزة تفيدي بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة في دائرة القسم وبتقنين الإجراءات تم مداهمة المتهم وضبط بحوزته 166 لفافة من مخدر الهيروين وقطعة أخرى وزنت 91 جرام قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وقررت إحالته لمحكمة الجنايات وتم الحكم عليه بالقرار المتقدم.