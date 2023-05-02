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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطاهري عن الحوار الوطني: غدا ينطلق الحدث المصري الأهم والمسار الواضح للجمهورية الجديدة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن غدا تنطلق أولى جلسات الحوار الوطني، ساعات قليلة تفصلنا عن الجلسة الافتتاحية للحدث المصري الأهم والمسار الواضح للجمهورية الجديدة.

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وأضاف الطاهري، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه على مدار الحلقتين الماضيتين من البرنامج ناقشنا المحور السياسي والمحور الاجتماعي، واليوم نناقش المحور الاقتصادي.


ورحب الطاهري بضيوف الحلقة، الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة، والنائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ومقرر مساعد لجنة الصناعة.

أحمد الطاهري الإعلامي أحمد الطاهري إكسترا نيوز الحوار الوطني الجلسة الإفتتاحية القوى السياسية انطلاق الحوار الوطني

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