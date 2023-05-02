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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعلامية: الحوار الوطني نقطة فاصلة لمصر بلا أي استثناء أو تمييز

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الإعلامية إنجي أنور أن منذ 12 شهرا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة لـ الحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية، ليضم كل القوى السياسية في رمضان قبل الماضي، حوار وطني بلا أي استثناء ولا أي تمييز حوار يضم الكل على أرضية واحدة وهي مصلحة البلد.

التجمع: شاركنا في الحوار الوطني للبحث عن رؤية مشتركة لبرنامج اقتصادي اجتماعي


وتابعت إنجي أنور خلال برنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "ETC"، أن في النهاية نتيجة هذا الحوار ستقدم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بحضور المراحل النهائية منه، لذلك فإن غدا يوم غاية في الأهمية اليوم الذي ستبدأ فيه الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض وسيتم إعلان خارطة الطريقة للفترة القادمة و إعلان ما تم العمل عليه خلال العام الماضي.

 

 الحوار الوطني نقطة فاصلة لمصر

 

ونوهت أن عمليا جلسات النقاش المتخصصة ستبدأ من يوم الأحد القادم 7 مايو بأربع جلسات للمحور السياسي وأربع جلسات للمحور الاقتصادي ثم جلسات المحور الاجتماعي، والحوار الوطني نقطة فاصلة لمصر في الوقت الحاضر لأن الكل مشارك فيه من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني والشخصيات العامة والخبراء وبدون أي خطوط حمراء، والأمر استمر لمدة عام بسبب أن كل رأي تم سماعه وكل فئة عبرت عن نفسها وكل حزب قد أفكاره وتمت مناقشتها وكل خبير في مجاله قدم مقترحاته وكل طلب تم تسجيله وسيعرض ويدرس والحوار الديموقراطي هو ما سيفصل فيه.

الحوار الوطني انجي انور الرئيس عبد الفتاح السيسي ارض المعارض القوى السياسية المجتمع المدني

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