برلماني: انطلاق جلسات الحوار الوطني غدا يبشر بمستقبل أفضل للجميع

قال النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني جاء فى توقيت هام جدا للاستماع لجميع الأراء والخروج بنتائج تترجم على ارض الواقع لتصب فى مصلحة الدولة المصرية.

حرص الدولة على الاستماع إلى كافة الآراء

وأضاف “الناظر” لـ"صدى البلد"، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل، بمشاركة كل أطراف القوى السياسية والمجتمعية، يأتي في مصلحة الدولة المصرية، ويبشر بمستقبل أفضل للجميع، لافتا الى أن الحوار يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك حرص الدولة على الاستماع إلى كافة الآراء، وهذا سينتج عنه توصيات إيجابية تسهم في بناء الوطن، مضيفًا: "هذا يتواكب مع الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأوضح عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الحوار الوطني جاء في توقيت هام للغاية، وسط تحديات صعبة تسيطر على الساحة الدولية، لاسيما الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، مشيرًا إلى أن تبادل الرؤى، والاستماع إلى كافة أفكار المشاركين في الحوار.. سيكون له دور كبير في حل العديد من المشكلات.

وأكد النائب طه الناظر، أن الحوار الوطني سينجح بامتياز، بعد أن أحدث انفراجة سياسية غير مسبوقة، وجمع كافة القوى السياسية المختلفة على مائدة واحدة للتشاور وطرح الآراء بحرية كاملة.

غدا انطلاق جلسات الحوار الوطنى

جدير بالذكرإنطلاق جلسات الحوار الوطني غدا الأربعاء للبدء فى مرجلة جديدة فى مسيرة الحوار الوطني للوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن