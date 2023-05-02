عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: انطلاق جلسات الحوار الوطني غدا يبشر بمستقبل أفضل للجميع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني جاء فى توقيت هام جدا للاستماع لجميع الأراء والخروج بنتائج تترجم على ارض الواقع لتصب فى مصلحة الدولة المصرية.

حرص الدولة على الاستماع إلى كافة الآراء

وأضاف “الناظر” لـ"صدى البلد"، أن  انطلاق جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل، بمشاركة كل أطراف القوى السياسية والمجتمعية، يأتي في مصلحة الدولة المصرية، ويبشر بمستقبل أفضل للجميع، لافتا الى أن الحوار يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك حرص الدولة على الاستماع إلى كافة الآراء، وهذا سينتج عنه توصيات إيجابية تسهم في بناء الوطن، مضيفًا: "هذا يتواكب مع الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأوضح عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الحوار الوطني جاء في توقيت هام للغاية، وسط تحديات صعبة تسيطر على الساحة الدولية، لاسيما الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، مشيرًا إلى أن تبادل الرؤى، والاستماع إلى كافة أفكار المشاركين في الحوار.. سيكون له دور كبير في حل العديد من المشكلات.

وأكد النائب طه الناظر، أن الحوار الوطني سينجح بامتياز، بعد أن أحدث انفراجة سياسية غير مسبوقة، وجمع كافة القوى السياسية المختلفة على مائدة واحدة للتشاور وطرح الآراء بحرية كاملة.

غدا انطلاق جلسات الحوار الوطنى

جدير بالذكرإنطلاق جلسات الحوار الوطني غدا الأربعاء للبدء فى مرجلة جديدة فى مسيرة الحوار الوطني للوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن

أرض الواقع الحوار الوطني الجمهورية الجديد الدولة المصري الدولة المصرية الساحة الدولية القوى السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

إصابات خطيرة.. بيان عاجل من وزارة الصحة السودانية

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

ترشيحاتنا

محمود مسلم: حديث الرئيس السيسي للصحيفة اليابانية مهم لنقل حقيقة ما يجري في المنطقة

ماذا سيحدث في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني؟.. رئيس الأمانة الفنية يجيب

انتهاء هيمنة الأخضر.. دول كبرى تستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

رأس مومياء مصرية في مزاد ببريطانيا.. وزاهي حواس يفجر مفاجأة عنها

جوردي ألبا يقود برشلونة للفوز على أوساسونا ويقربهم من لقب الدوري الإسباني

أبو الغيط: الدول العربية ترغب في عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

بلاش حلبة وبسطرمة.. هاني الناظر يحذر من هذه الأطعمة في الصيف

تفاصيل صادمة عن مرض مصطفى درويش المتسبب فى وفاته..تعرف على أعراضه

السياحي والقرعة بري وجوي| التكاليف الكاملة لرحلة الحج بالتفصيل

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ