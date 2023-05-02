الكواليس الكاملة فى مشاركة بيراميدز في السوبر.. وسر رفض التأجيل 24 ساعة

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شهدت الساعات الأخيرة فى أزمة مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل كواليس مثيرة انتهت بتحديد طرفى المباراة بين الأهلي و بيراميدز بعد اعتذار الزمالك رسميا عن خوض المباراة بسبب أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا .

وكشفت مصادر خاصة لـ " صدى البلد " الكواليس الكاملة فى الساعات الأخيرة وتحديدا بعد بيان الزمالك أمس واعلانه اعتذاره دون اخطار اتحاد الكرة باى خطابات رسمية بالاعتذار .

البداية كما كشفتها المصادر أن اتحاد الكرة أجرى اتصالات مكثفة مع أكثر من ناد فى مقدمتهم بيراميدز وفقا للائحة البطولة ثم طلائع الجيش ثم نادى فيوتشر وتم الحصول على موافقة طلائع الجيش و فيوتشر ولم يبد بيراميدز أو موافقات فى بداية الأمر .

وأضافت المصادر : الاتصالات تمت بين مسئولى الاتحاد وبيراميدز وطلب بيراميدز تأجيل المباراة 24 ساعة وهو ما قوبل بالرفض بسبب التجهيزات التى تمت فى أبو ظبى الى أن تدخل ملاك نادي بيراميدز ووافقوا على خوض المباراة وأبلغوا الجهاز الفنى واللاعبين بالسفر الى أبو ظبى للمشاركة فى البطولة .

ومن المقرر أن يسافر فريق بيراميدز الى الامارات غدا لخوض مباراة السوبر أمام الأهلي مساء الجمعة.