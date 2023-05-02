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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قدم من هنا| وظائف حكومية خالية للشباب في محافظة القاهرة.. التخصصات والمطلوب

صدى البلد

أعلنت محافظة القاهرة عن وظائف بنظام التعاقد وفقًا لما أعلنه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، في الإعلان رقم (1) لسنة 2023، حيث أعلنت المحافظة عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعاقد.

وأكدت محافظة القاهرة أن التقديم على الوظائف الخالية بها يتم الكترونيًا فقط عبر الرابط https://forms.gle/7bpffdQRJCUdcTuz7 ولا تقبل أي أوراق مقدمة يدويًا.

وفيما يلي تفاصيل الوظائف والأوراق المطلوبة :

عدد 10 وظائف باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق.

10 وظائف باحث شؤون مالية من الحاصلين على بكالوريوس تجارة محاسبة.

15 وظيفة باحث شؤون عاملين من الحاصلين على بكالوريوس تجارة، ليسانس آداب.

46 وظيفة إخصائي حاسب آلي من الحاصلين على بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات.

50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة بنظام الاستعانة.

 

الشروط:

أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة.

- ألا يزيد السن عن 35 سنة- ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها.

 

المستندات المطلوبة:

1- صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه

2- صورة من شهادة الميلاد

3- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

4- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين

5- صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور

6- (رخصة القيادة) أولى / ثانية / ثالثة (سارية بالنسبة للسائقين).

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