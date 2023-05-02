بمساعدة الخارجية المصرية.. إجلاء 507 فلبينيين من السودان إلى القاهرة

قال السفير عز الدين تاجو سفير دولة الفلبين في مصر والسودان، أنه منذ اللحظة الأولى لما يحدث في السودان قاموا بالتنسيق مع وزارة الخارجية لجمهورية مصر العربية خصوصا مكتب الشئون القنصلية مع السفير "إسماعيل خيرت".

وأكد " تاجو"، خلال لقائه مع أحد مراسلي القناة الأولى فى لقاء خاص للتليفزيون المصري من داخل معبر أرقين، أن السفير إسماعيل خيرت كان سريع الاتفاق معه على إجلاء مواطني الفلبين من السودان إلى مصر.



وحصدت الفلبين أعداد رعاياها داخل السودان حيث وصل أعدادهم إلى 815 فلبينيا فى السودان، ومن هذا الرقم كان هناك من يريد البقاء فى السودان، نظرا لأنهم يعيشون ويعملون بها لسنوات عديدة، ولكن تم إجلاء 507 فلبيني من معبر أرقين عبر الحافلات من الخرطوم.